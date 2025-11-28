Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Im Mehrkampf der Mädchen ist der Balken eine von vier Disziplinen.
Im Mehrkampf der Mädchen ist der Balken eine von vier Disziplinen. Bild: Andreas Bauer
Im Mehrkampf der Mädchen ist der Balken eine von vier Disziplinen.
Im Mehrkampf der Mädchen ist der Balken eine von vier Disziplinen. Bild: Andreas Bauer
Zschopau
Turner und Ringer sorgen für die Highlights: Das Sport-Wochenende im mittleren Erzgebirge
Von Andreas Bauer
Neben dem Grünhainichener Kürturnen steht in Gelenau das Gipfeltreffen der Ringer-Regionalliga auf dem Programm. Die Ballsportler aus Marienberg müssen derweil auswärts ran.

Auf der Ringermatte in Gelenau kommt es am Samstagabend zum Höhepunkt des Sport-Wochenendes im mittleren Erzgebirge. Hunderte Fans werden erwartet, wenn die Gastgeber den AC Werdau vom Thron der Regionalliga Mitteldeutschland stoßen wollen. Mit einer vollen Halle ist am Samstag auch in Grünhainichen zu rechnen, wo sich für das 31. Kürturnen...
