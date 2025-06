Turnerinnen aus Thalheim und Lugau hamstern Medaillen

Die Gerätekünstlerinnen aus dem Altkreis Stollberg starteten beim Finale der Erzgebirgsspiele und kehrten höchst erfolgreich zurück.

Titel und Medaillen haben die Turnerinnen des SV Tanne Thalheim und des Lugauer Turnvereins beim Finale der Erzgebirgsspiele am Wochenende in Annaberg-Buchholz gewonnen. Dafür hatten sich jeweils die besten drei Turnerinnen jeder Alters-/Leistungsklasse in den Vorrunden der Altkreise qualifiziert, so dass in der Kreisstadt 84 Turnerinnen sowie 30...