Turnier im Erzgebirge: Auf diese Zutat kommt es im Reitsport vor allem an

93 Reiter mit 190 Pferden haben einen Springwettkampf auf der Anlage in Lößnitz absolviert. Dabei bekamen die Zuschauer an beiden Tagen viel geboten. Ein Eigengewächs zahlte (noch) Lehrgeld.

Pferdesport vom Einsteigerniveau bis zur Elite haben Zuschauer beim Reitturnier in Lößnitz präsentiert bekommen. Und das gleich an zwei Tagen. Denn auf der Anlage am Steinweg gaben 93 Reiter mit 190 Pferden ein Stelldichein. Eine Teilnehmerzahl, die die Gastgeber vom RV Lößnitz zufrieden stellt. Vorsitzende Conny Vogel sprach von einem...