Ü35-Sachsenmeister: Diese Oldies aus dem Erzgebirge bleiben am Volleyballnetz jung

Den Zenit ihrer Laufbahn haben sie bereits überschritten. Trotzdem bleiben die Routiniers des VC Zschopau extrem ehrgeizig, wie ihre beeindruckende Erfolgsserie auf Landesebene beweist.

Gemeinsames Training? Dafür bleibt kaum Zeit, weil die einen noch immer in Volleyball-Ligen aktiv sind und sich die anderen um ihre Familien kümmern. Egal, findet Stefan Timm. „Wir verstehen uns blind. Der eine weiß, was der andere macht“, sagt der 38-Jährige über sich und seine Mitspieler aus der Ü35-Mannschaft des VC Zschopau. Der...