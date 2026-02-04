MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Trotz ungewohnter Besetzung durfte das Ü35-Team des VC Zschopau erneut den Landesmeistertitel bejubeln.
Trotz ungewohnter Besetzung durfte das Ü35-Team des VC Zschopau erneut den Landesmeistertitel bejubeln. Bild: Verein
Trotz ungewohnter Besetzung durfte das Ü35-Team des VC Zschopau erneut den Landesmeistertitel bejubeln.
Trotz ungewohnter Besetzung durfte das Ü35-Team des VC Zschopau erneut den Landesmeistertitel bejubeln. Bild: Verein
Zschopau
Ü35-Sachsenmeister: Diese Oldies aus dem Erzgebirge bleiben am Volleyballnetz jung
Von Andreas Bauer
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Den Zenit ihrer Laufbahn haben sie bereits überschritten. Trotzdem bleiben die Routiniers des VC Zschopau extrem ehrgeizig, wie ihre beeindruckende Erfolgsserie auf Landesebene beweist.

Gemeinsames Training? Dafür bleibt kaum Zeit, weil die einen noch immer in Volleyball-Ligen aktiv sind und sich die anderen um ihre Familien kümmern. Egal, findet Stefan Timm. „Wir verstehen uns blind. Der eine weiß, was der andere macht“, sagt der 38-Jährige über sich und seine Mitspieler aus der Ü35-Mannschaft des VC Zschopau. Der...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
04.02.2026
4 min.
Hiobsbotschaft im Erzgebirge: Betreiber des neuen Erlebnisparks stellen Insolvenzantrag
In die neue Indoor-Erlebniswelt ist in den vergangenen Jahren eine Millionensumme geflossen.
Für eine Millionensumme ist in Markersbach der Glück-Auf-Erlebnispark entstanden, der erst im Dezember 2025 eröffnete. Nun hat die Betreiberfirma einen Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gestellt. Was bedeutet das für den Spielepark?
Beate Kindt-Matuschek, Jürgen Freitag
22:32 Uhr
2 min.
Saudi-Liga mit klarer Ansage an Superstar Ronaldo
Der Superstar soll unzufrieden sein - und bekommt nun eine Ansage von der Liga.
Der Superstar fehlte zuletzt. Über die Gründe wird bisher nur spekuliert. Am Tag von Cristiano Ronaldos 41. Geburtstag dürfte ein Statement der Liga den Portugiesen wenig freudig stimmen.
12:45 Uhr
2 min.
Transporter im Teich: Polizei nennt Details zu Unfall in Seifersbach
Update
Im Rossauer Ortsteil Seifersbach ist ein Transporter in den Teich gerutscht.
Am Dienstagabend rutschte ein Transporter in Seifersbach in einen Dorfteich. Die Ursache war zunächst unklar, doch nun steht sie fest.
Dietmar Thomas, Erik-Frank Hoffmann
13.01.2026
2 min.
Auf den Spitzenreiter folgt das Schlusslicht: Zschopaus Volleyballer vor Woche der Gegensätze
Auf die Niederlage in Reudnitz wollen Johannes Micketeit und seine VC-Kollegen unbedingt einen Heimsieg folgen lassen.
Beim Primus der Regionalliga Ost waren die VC-Männer aus der Motorradstadt chancenlos. Doch die große Chance, sich im vorderen Mittelfeld zu etablieren, lässt nicht lange auf sich warten.
Andreas Bauer
22:48 Uhr
2 min.
Amazon plant Investitionen von 200 Milliarden Dollar
Amazon schockierte die Börse mit seinen Investitionsplänen.
Tech-Riesen überbieten sich gerade mit gewaltigen Investitionen in Infrastruktur für Künstliche Intelligenz. Amazon will auch bei Satelliten und Robotik mitmischen. Das geht ins Geld.
02.02.2026
2 min.
Abstiegs- statt Medaillenkampf: Krimi lässt Volleyball-Regionalligist aus dem Erzgebirge jubeln
Hier bringt der Zschopauer Paul Pezold (links) den Ball vorbei am Dresdner Block.
In den vergangenen Jahren schien der VC Zschopau Bronze fast schon abonniert zu haben. Nun findet sich das Team in einer ganz anderen Tabellenregion wieder – nimmt die Situation aber gut an.
Andreas Bauer
Mehr Artikel