Umstieg macht sich für Venusberger Radsportler bezahlt

Zschopau
Seine Saison auf der Straße hatte sich Toni Albrecht ganz anders vorgestellt. Top-Platzierungen holt der Fahrer vom RSV 54 Venusberg nun in einer anderen Radsport-Sparte nach.
Aufgrund krankheitsbedingter Ausfälle ist die Straßensaison für Toni Albrecht nicht so gelaufen wie erhofft. Der Radsportler des RSV 54 Venusberg und sein Trainer Klaus Fischeer haben daher den Kurs geändert und die Vorbereitung auf die Cross-Saison vorzeitig in den Fokus gerückt. „Nach einigen Technikeinheiten standen für Toni zwei...
