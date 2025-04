Ungewohntes Terrain: Auer Nachwuchsringer durchstreifen die Natur

Mehr als 90 Personen haben sich an der 1. Ringerwanderung des FC Erzgebirge beteiligt. Die nächste soll bald folgen.

Was so ein richtiger Ringer ist: Der fühlt sich nicht nur auf der Matte, sondern auch in der Natur wohl. Es war also vermutlich nur eine Frage der Zeit, bis Ringer des FC Erzgebirge Aue einmal auf Wanderschaft gehen würden. Am Gründonnerstag war es endlich soweit, zumindest für die Nachwuchsabteilung. Zur Einstimmung aufs Osterfest begaben...