Vater-Tochter-Duo dominiert Tischtennis-Turnier im Erzgebirge

Nach dem Abschluss der regulären Saison legen die Tischtennisspieler ihre Kellen noch längst nicht beiseite. Einladungsturniere stellen willkommene Herausforderungen dar – auch bei der SG Sorgau.

Wurde bis vor kurzem noch in den Ligen verbissen um Punkte gekämpft, so können es die Tischtennisspieler inzwischen etwas lockerer angehen. Da die reguläre Saison vorbei ist, wollen viele von ihnen bei Turnieren ihr Können beweisen. Deshalb folgten 20 Duos der Einladung der SG Sorgau und nahmen in der Zöblitzer Turnhalle am 4....