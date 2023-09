Veilchen machen kurzen Prozess

Die Eurokegler des FC Erzgebirge sind in die Saison gestartet. Sie hatten an ihren Billardtischen die zweite Mannschaft des Chemnitzer WSV/VTB zu Gast. Für die Veilchen trafen Jan Schuster und Ralf Martin auf Frank und Stefan Kapp. Dabei gelang es den Auern, an die sehr guten Ergebnisse des Vorjahrs anzuknüpfen. Während Schuster...