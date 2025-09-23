Veilchenfan gelingt bisher bestes WM-Ergebnis: Trotzdem hadert der Bergläufer mit sich

Aue
Platz 4 mit dem Team im Classic-Lauf und Rang 14 im Einzel nach 34 verrückten Kilometern machen René Leßmüller zwar glücklich. Doch das Hochgefühl über diese Erfolge ließ der 55-Jährige erst spät zu.
Er hätte dem Erzgebirge nur zu gern eine weitere WM-Medaille geschenkt. „Wie schon große Sportler namens Eric Frenzel, Denise Herrmann & Co.“, sagt René Leßmüller. Sicher auch deshalb hat der 55-Jährige einige Tage gebraucht, um die Erlebnisse und Ergebnisse bei der Berglauf-Weltmeisterschaft in Italien zu verdauen. „Anfangs war ich...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.