Venusberger Radsportler fiebern erstem Saisonhöhepunkt entgegen

Bei den Deutschen Straßenmeisterschaften in der Nähe von Kaiserslautern warten anspruchsvolle Kurse auf die Erzgebirger. Die rechnen sich im hochkarätigen Teilnehmerfeld einiges aus.

Vor ihrem ersten nationalen Saisonhöhepunkt stehen die Radsportler des RSV 54 Venusberg, die am Wochenende bei den Deutschen Straßenmeisterschaften der Nachwuchsklassen, Frauen und der Profis in Ramstein-Miesenbach in der Nähe von Kaiserslautern antreten. Auf die Teilnehmer wartet ein anspruchsvoller 22-Kilometer-Rundkurs mit Anstieg zum 562...