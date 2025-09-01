Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Pepe Albrecht (Mitte) kurz vor dem Start.
Pepe Albrecht (Mitte) kurz vor dem Start. Bild: Klaus Fischer
Pepe Albrecht (Mitte) kurz vor dem Start.
Pepe Albrecht (Mitte) kurz vor dem Start. Bild: Klaus Fischer
Zschopau
Venusberger Radsportler glänzen auch auf Motorrad-Grand-Prix-Strecke
Von Klaus Fischer
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der Westsachsenklassiker hat die Pedalritter wieder einmal auf den Sachsenring geführt. Ein Lokalvertreter durfte dabei jubeln.

Radsportler aus mehreren Bundesländern sind auf dem Sachsenring zum 85. Westsachsenklassiker angetreten. Auf der 3,5 Kilometer langen Runde der Motorrad-Grand-Prix-Strecke mit drei schwierigen Anstiegen glänzte Elias Morgenstern aus dem Trainingsteam des RSV 54 Venusberg im Juniorenrennen. Nach 15 Runden wurde der Freiberger hinter dem...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
08:00 Uhr
3 min.
Teurer Führerschein: Sachsens Handwerker fordern jetzt staatlichen Zuschuss für Azubis
Ohne Führerschein geht für Auszubildende in Sachsen oft nichts.
Lange Wege zur Berufsschule, kaum günstige Unterkünfte vor Ort: Ohne Führerschein geht in Sachsen oft nichts. Doch die Kosten für die Pappe sind zuletzt stark gestiegen. Sachsens Handwerk fordert deshalb jetzt für Azubis einen Führerschein-Zuschuss vom Staat.
Jürgen Becker
19.08.2025
2 min.
Radrennfahrer aus dem Erzgebirge trotzt starkem Wind in Bundesliga-Rennen
Pepe Albrecht (vorn) durfte sich beim Bundesliga-Radrennen in Bellheim über eine Auszeichnung freuen.
Der Nachwuchsfahrer konnte die Spitzengruppe zwar nicht halten, durfte sich aber dennoch über eine Ehrung freuen. Derweil sprintete ein alter Venusberger Bekannter auf das Siegerpodest.
Sandra Häfner
25.08.2025
2 min.
Dank dieses Radsportlers durfte das Erzgebirge beim Leipziger Sprinter-Cup jubeln
Colin Rudolph (vorn) durfte sich in Leipzig über Bronze freuen.
Aus dem vollen Training heraus hat Colin Rudolph in der Messestadt seine Klasse unter Beweis gestellt. Seine Venusberger Vereinskollegen verfehlten dagegen andernorts das Podest.
Klaus Fischer
07:46 Uhr
2 min.
Woltemade als Vorbild für WM-Kandidaten Collins und Nebel
Bei der U21-EM jubelten Woltemade und Nebel zusammen im DFB-Trikot.
Ein junges Trio mit Vergangenheit und neuen Träumen: Was Woltemades turbulenter Sommer für Collins und Nebel bedeutet – und warum Bratislava jetzt wieder wichtig wird.
02.09.2025
4 min.
Markanter Altbau im Chemnitzer Zentrum wird abgerissen: „Es schmerzt mich total, dass ich hier raus muss“
Ellen Isabell Richter und Nihat Göçerer vor dem Haus an der Hartmannstraße, in dem sie arbeiten bzw. wohnen. Es soll im kommenden Jahr abgerissen werden.
Für den Bau einer Bahnstrecke nach Limbach-Oberfrohna muss ein Gebäude an der Hartmannstraße weichen. Es wirkt von außen halb-verlassen, ist für mehrere Chemnitzer aber noch Wohn- und Arbeitsort.
Benjamin Lummer
02.09.2025
2 min.
„Verantwortungslos bis zum Gehtnichtmehr“: Zwickauer OB greift Fliegerbauer wegen durchgestochenem Spar-Papier an
Oberbürgermeisterin Constance Arndt reagiert auf geleakte Informationen.
Bauunternehmer Fliegerbauer hatte vertrauliche Unterlagen aus dem Rathaus veröffentlicht. Oberbürgermeisterin Arndt wirft ihm deswegen Verantwortungslosigkeit vor.
Michael Stellner
Mehr Artikel