Venusberger Radsportler glänzen auch auf Motorrad-Grand-Prix-Strecke

Der Westsachsenklassiker hat die Pedalritter wieder einmal auf den Sachsenring geführt. Ein Lokalvertreter durfte dabei jubeln.

Radsportler aus mehreren Bundesländern sind auf dem Sachsenring zum 85. Westsachsenklassiker angetreten. Auf der 3,5 Kilometer langen Runde der Motorrad-Grand-Prix-Strecke mit drei schwierigen Anstiegen glänzte Elias Morgenstern aus dem Trainingsteam des RSV 54 Venusberg im Juniorenrennen. Nach 15 Runden wurde der Freiberger hinter dem...