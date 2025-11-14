Veraltet und unmodern: Auf Kegler aus dem Erzgebirge wartet besonderes Abenteuer

Aue
Die Verbandsliga-Senioren des ESV Zschorlau reisen nach Penig. Schon die Anlage vor Ort darf als Herausforderung gelten. Die Bernsbacher Herren wollen ihre Tabellenführung wahren.
Vor einer besonderen Herausforderung stehen die Seniorenkegler des ESV Zschorlau in der 2. Verbandsliga. Am Sonnabend ab 9.15 Uhr sind sie in Penig gefordert. Und vor Ort kann schon die Bahn den Ausschlag geben. Denn sie gilt als veraltet und unmodern. Darauf müssen die Erzgebirger ihre Spielweise einstellen, wollen sie ihren ersten Saisonsieg...
