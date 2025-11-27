Verbandsliga-Kegler aus dem Erzgebirge nehmen sich versöhnlichen Jahresabschluss vor

Sowohl die Senioren aus Zschorlau als auch die Damen aus Bernsbach wollen am Wochenende den Heimvorteil nutzen.

Das letzte Heimspiel des Jahres bestreiten diesen Sonnabend die Senioren-Kegler des ESV Zschorlau. In der 2. Verbandsliga empfangen sie dazu ab 9 Uhr den SKV Auerbach. Die hoffentlich zahlreichen Zuschauer, so die Gastgeber, dürfen sich auf ein Duell auf Augenhöhe freuen. Denn bisher haben beide Teams drei Siege eingefahren. In der 2....