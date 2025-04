Vereinsrecht und Versicherung: Was Sportler aus dem Erzgebirge wissen sollten

Der Kreissportbund Erzgebirge bietet in Kürze zwei Seminare an. Sie werden teils in Präsenz, teils online abgehalten. Und bringen die Teilnehmer auf den neuesten Stand.

Um Vereinsrecht und Sportversicherungen geht es in zwei Seminaren, die der Kreissportbund Erzgebirge seinen Mitgliedern anbietet. Am 19. März ab 18 Uhr erfahren Teilnehmer in Annaberg-Buchholz in Präsenz oder online, wo mit Blick aufs Vereinsrecht vielleicht Nachbesserungen angebracht sind und was die aktuelle Rechtsprechung sagt. Experte Stefan...