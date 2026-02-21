MENÜ
  • Vier-Tore-Wahnsinn in sieben Minuten: Fußball-Sachsenligist aus dem Erzgebirge gibt Sieg in dramatischer Schlussphase aus der Hand

Mit seinem späten Doppelpack wäre der Thalheimer Luca Groß gegen Fortuna Chemnitz beinahe zum Matchwinner geworden.
Mit seinem späten Doppelpack wäre der Thalheimer Luca Groß gegen Fortuna Chemnitz beinahe zum Matchwinner geworden. Bild: Ramona Schwabe
Mit seinem späten Doppelpack wäre der Thalheimer Luca Groß gegen Fortuna Chemnitz beinahe zum Matchwinner geworden.
Mit seinem späten Doppelpack wäre der Thalheimer Luca Groß gegen Fortuna Chemnitz beinahe zum Matchwinner geworden. Bild: Ramona Schwabe
Stollberg
Vier-Tore-Wahnsinn in sieben Minuten: Fußball-Sachsenligist aus dem Erzgebirge gibt Sieg in dramatischer Schlussphase aus der Hand
Von Andreas Bauer
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Zum Rückrundenauftakt hat der SV Tanne Thalheim gegen Fortuna Chemnitz ein extremes Wechselbad der Gefühle erlebt. Nach zweimaligem Rückstand waren die Gastgeber einem Dreier nah, doch es kam anders.

Warum er von seinen Teamkollegen Harry Kane genannt wird, weiß Luca Groß nicht so recht. „Keine Ahnung. Im Training fiel der Name auf einmal“, sagt der Angreifer des SV Tanne Thalheim (10.), der zum Rückrundenauftakt der Fußball-Sachsenliga den Grund für seinen Spitznamen allerdings deutlich machte. Mit einem Doppelpack, bei dem er im...
