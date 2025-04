Volleyball: Der Experte für die Chemie im Zschopauer Regionalliga-Team geht von Bord

Gänsehaut pur war angesagt beim letzten Heimspiel der Motorradstädter. Das lag nicht nur am Sieg gegen Delitzsch II inklusive Lichtershow, sondern vor allem am Abschied eines Spielers.

Als Thomas Hanauer vor sechs Jahren zu den Zschopauer Volleyballern stieß, da wusste er sofort, dass die Chemie stimmt. „Alle sind für alle da, jeder ist zuvorkommend“, sagt der 30-Jährige, der aus Limbach-Oberfrohna stammt und in Freiberg organische Chemie studiert hat. An der dortigen Uni arbeitet er bis heute. In sportlicher Hinsicht...