Volleyballer aus dem Erzgebirge schlagen sich auswärts wacker

Bei einem Freizeitturnier in Hammerbrücke haben die Spieler des ESV 90 Silber gewonnen.

Zweitbestes Team unter fünf Mannschaften sind die Volleyballer des ESV 90 Eibenstock bei einem Freizeitturnier in Hammerbrücke geworden. „Eine sehr gute Platzierung“, findet Vereinsvorsitzender Christoph Pawlowsky. Bei dem Wettbewerb traten die Teams im Modus jeder gegen jeden gegeneinander an. Der Gastgeber stellte zwei Mannschaften. „In...