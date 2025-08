Vom Fußballplatz in den Diskusring: Warum ein junger Sachse auch mal Risiko geht

Nachwuchsathlet Max Louis Emmrich hat seine Heimatstadt verlassen, um seinen sportlichen Traum zu leben. Am 15. August tritt er erstmals beim Werfertag in Thum an. Dort wird es auch schwerer für ihn.

17 Jahre ist Max Louis Emmrich jung und doch hat der Sportgymnasiast seinem Leben schon entscheidende Wendungen gegeben. Der Leipziger, der in Chemnitz lebt, bereitet sich derzeit auf den wohl letzten Wettkampfhöhepunkt seiner Saison vor. Am 15. August startet der Werfer erstmals beim Thumer Werfertag. In welcher Disziplin er im Stadion an der...