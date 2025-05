Vom Pokalfinale zum Blitzhattrick: Zschorlauer schnürt Dreierpack in 12 Minuten

Am Samstag noch als Zuschauer in Berlin, stellte Zschorlaus Franco Stopp einen Tag später seine Torjäger-Qualitäten unter Beweis. In der 2. Kreisklasse benötigte ein Kicker zwar länger, traf dafür aber sogar noch einmal mehr.

Spitzenreiter gegen Schlusslicht, das bietet viel Raum für Überraschungen. Dass genau die beim Spiel des ESV Zschorlau gegen den VfB Annaberg II nicht eingetreten ist, lag vor allem an Franco Stopp. Denn der 34-Jährige legte mit einem Blitzhattrick den Grundstein zum souveränen 6:1-Sieg des ESV. Gerade einmal 12 Minuten benötigte Stopp für...