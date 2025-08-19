Vom Slalom-Kart ins Rallye-Auto: Motorsportverein aus dem Erzgebirge geht neue Wege

Vereinsnachwuchs fällt nicht vom Himmel. Das weiß auch Uwe Stübner vom 1. Auer MSC. Deshalb gab es am Sonntag anlässlich des Doppellaufs zur Sachsenmeisterschaft viele Neuigkeiten.

Auf fünf Millimeter genau sind die Pylonen im Parcours platziert. Dabei werden verschiedene Hindernisse gesteckt, die die Slalom-Kartfahrer jeweils fehlerfrei passieren müssen. Oder sollten. So mancher Kegel flog am Sonntag um. „Denn wir haben uns für technisch anspruchsvolle Kurse entschieden, die viel Geschick verlangen und weniger auf...