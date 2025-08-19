Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Helena Trabitzsch vom 1. Auer MSC erhielt viel Lob von ihrem Trainer. Fehlerfrei meisterte sie im Slalom-Kart den Parcours.
Helena Trabitzsch vom 1. Auer MSC erhielt viel Lob von ihrem Trainer. Fehlerfrei meisterte sie im Slalom-Kart den Parcours. Bild: Ramona Schwabe
Helena Trabitzsch vom 1. Auer MSC erhielt viel Lob von ihrem Trainer. Fehlerfrei meisterte sie im Slalom-Kart den Parcours.
Helena Trabitzsch vom 1. Auer MSC erhielt viel Lob von ihrem Trainer. Fehlerfrei meisterte sie im Slalom-Kart den Parcours. Bild: Ramona Schwabe
Aue
Vom Slalom-Kart ins Rallye-Auto: Motorsportverein aus dem Erzgebirge geht neue Wege
Von Anna Neef
Vereinsnachwuchs fällt nicht vom Himmel. Das weiß auch Uwe Stübner vom 1. Auer MSC. Deshalb gab es am Sonntag anlässlich des Doppellaufs zur Sachsenmeisterschaft viele Neuigkeiten.

Auf fünf Millimeter genau sind die Pylonen im Parcours platziert. Dabei werden verschiedene Hindernisse gesteckt, die die Slalom-Kartfahrer jeweils fehlerfrei passieren müssen. Oder sollten. So mancher Kegel flog am Sonntag um. „Denn wir haben uns für technisch anspruchsvolle Kurse entschieden, die viel Geschick verlangen und weniger auf...
