Von Kap Arkona bis auf den Fichtelberg: Mit Herz und Teamgeist auf den Gipfel

Nicht vom höchsten Berg Ostdeutschlands bis an Rügens Küste wie beim Radmarathon Fichkona, sondern andersherum radelte Hagen Schanze in den vergangenen Tagen. Danach hatte er vor allem einen Wunsch.

50 Stunden und 13 Minuten: Dann waren die 1150 Kilometer und die 10.000 Höhenmeter geschafft. Der Chemnitzer Hagen Schanze kam am Samstagmittag mit dem Rad auf dem Fichtelberg an. Gestartet war er am 1. Mai, am Tag der Arbeit, am Kap Arkona. Vom nördlichsten Zipfel Ostdeutschlands ging es kreuz und quer durch die neuen Bundesländer. Lange...