MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Lauf-Urgestein Winfried Wehner aus Schönheide hilft an Heimspieltagen bei den Wölfen mit.
Lauf-Urgestein Winfried Wehner aus Schönheide hilft an Heimspieltagen bei den Wölfen mit. Bild: Ralf Wendland
Lauf-Urgestein Winfried Wehner aus Schönheide hilft an Heimspieltagen bei den Wölfen mit.
Lauf-Urgestein Winfried Wehner aus Schönheide hilft an Heimspieltagen bei den Wölfen mit. Bild: Ralf Wendland
Aue
Vor dem ersten Showdown in Berlin: Was die Fans den Eishockey-Wölfen aus dem Erzgebirge zutrauen
Redakteur
Von Anna Neef
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der Regionalligist aus Schönheide will an der Spree Platz 1 der Hauptrunde sicherstellen. Das wird nicht einfach. Die Daumen indes sind vielfach gedrückt.

Ob als Fan oder Läufer: Winfried Wehner ist Sportler durch und durch. Selbst mit 81 Jahren rastet der Schönheider selten. Noch immer schnürt er regelmäßig die Laufschuhe und unterstützt seit 25 Jahren den Eishockey-Verein in seiner Heimatstadt. Bei Regionalligist Schönheide fing er einst im Kampfgericht als Zeitnehmer an.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
28.01.2026
4 min.
Mit 57 in Altersteilzeit: Wie VW Sachsen den vorzeitigen Ruhestand abpuffert und weshalb das dem Betriebsrat wichtig ist
Mitarbeiter von Volkswagen Sachsen bei einer Betriebsversammlung im Werk Zwickau.
Die Altersteilzeit ist der wichtigste Hebel für VW, um Stellen abzubauen. Nun darf der Jahrgang 1969 die Verträge unterschreiben. Das Modell ist attraktiv, es gibt aber eine wichtige Regel.
Jan-Dirk Franke
28.01.2026
8 min.
Sieben Jahre Garantie und trotzdem nur Werkstatt-Ärger: Was ein Vogtländer mit seinem Kia durchhat
Torsten Götze aus Adorf im Vogtland fährt einen Kia Sorento. Momentan steht sein Dienstwagen aber allzu oft in der Werkstatt.
Ärger mit dem Auto hat jeder mal. Was Torsten Götze aus dem Vogtland erlebt hat, ist eine andere Nummer: Seit Herbst 2024 blieb er mit seinem Dienstwagen immer wieder liegen – und wartete monatelang auf Reparaturen. Chronologie einer Werkstatt-Odyssee.
Andreas Rentsch
19.01.2026
3 min.
Einstand mit Kantersieg: So tickt der neue Allrounder der Eishockey-Wölfe im Erzgebirge
Der Schönheider David Novotny (vorn) steuerte zwei Tore zum Kantersieg der Wölfe bei.
Sean Fischer will es noch einmal wissen und hat mit 40 Jahren beim Regionalligisten Schönheide angeheuert. Mit den Erzgebirgern steckt er sich ein klares Ziel.
Anna Neef
14:11 Uhr
3 min.
Zschäpe: Mutmaßliche Vertraute wusste nichts von NSU-Morden
Die NSU-Terroristin Beate Zschäpe wurde 2018 zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt. (Archivbild)
Susann E. soll die rechtsextreme Terrorzelle unterstützt haben. Beate Zschäpe betont im Prozess, E. habe nur von Banküberfällen gewusst. Die Bundesanwaltschaft sieht das anders.
14:19 Uhr
1 min.
Premiere: Akkuzüge fahren zwischen Leipzig und Chemnitz
Am Montag soll erstmals ein Akkuzug fahrplanmäßig auf der Strecke Leipzig-Chemnitz rollen (Archivbild)
Zwei Jahre Verzögerung, jetzt ist es so weit: 300 Sitzplätze, Doppeltraktion und eine Premiere für Sachsen. Nächste Woche fährt der erste Akkuzug Fahrgäste zwischen Leipzig und Chemnitz.
27.01.2026
3 min.
Eishockey-Wölfe aus dem Erzgebirge übernehmen die Tabellenspitze - und der Trainer gibt sich wortkarg
Lukas Lenk (r.) und die Wölfe fiebern dem Duell der Duelle in der Hauptrunde entgegen.
Die zwei besten Teams der Regionalliga Ost treffen kommenden Sonnabend an der Spree aufeinander. Für diese Fahrt nimmt sich Schönheide viel vor. Und hat zuvor zwei Pflichtaufgaben gelöst.
Anna Neef
Mehr Artikel