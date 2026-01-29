Vor dem ersten Showdown in Berlin: Was die Fans den Eishockey-Wölfen aus dem Erzgebirge zutrauen

Aue
Der Regionalligist aus Schönheide will an der Spree Platz 1 der Hauptrunde sicherstellen. Das wird nicht einfach. Die Daumen indes sind vielfach gedrückt.
Ob als Fan oder Läufer: Winfried Wehner ist Sportler durch und durch. Selbst mit 81 Jahren rastet der Schönheider selten. Noch immer schnürt er regelmäßig die Laufschuhe und unterstützt seit 25 Jahren den Eishockey-Verein in seiner Heimatstadt. Bei Regionalligist Schönheide fing er einst im Kampfgericht als Zeitnehmer an.
