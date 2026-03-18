Wann und warum ein Motorsportler aus dem Erzgebirge auf Max Verstappen trifft

Aue
Den Wonnemonat Mai kann Maxim Felix Dacher aus Schwarzenberg schon jetzt kaum erwarten. Dann startet der Rundstreckenpilot beim 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring. Wie sein großes Idol.
Neues Jahr, neues Glück und neue Herausforderung: Nach Gesamtplatz 2 im NXT-Gen-Cup im elektrisch betriebenen Mini Cooper zieht Maxim Felix Dacher in die nächste Rennserie weiter. Der 18-jährige Schwarzenberger, dessen motorsportliche Wurzeln im Slalomkart des 1. Auer MSC liegen, startet dieses Wochenende in die Langstrecken-Rennserie auf dem...
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