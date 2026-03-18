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Maxim Felix Dacher aus Schwarzenberg geht den nächsten Karriereschritt.
Maxim Felix Dacher aus Schwarzenberg geht den nächsten Karriereschritt. Foto: Dacher-Heine/privat
Maxim Felix Dacher aus Schwarzenberg geht den nächsten Karriereschritt.
Maxim Felix Dacher aus Schwarzenberg geht den nächsten Karriereschritt. Foto: Dacher-Heine/privat
Aue
Wann und warum ein Motorsportler aus dem Erzgebirge auf Max Verstappen trifft
Redakteur
Von Anna Neef
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Den Wonnemonat Mai kann Maxim Felix Dacher aus Schwarzenberg schon jetzt kaum erwarten. Dann startet der Rundstreckenpilot beim 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring. Wie sein großes Idol.

Neues Jahr, neues Glück und neue Herausforderung: Nach Gesamtplatz 2 im NXT-Gen-Cup im elektrisch betriebenen Mini Cooper zieht Maxim Felix Dacher in die nächste Rennserie weiter. Der 18-jährige Schwarzenberger, dessen motorsportliche Wurzeln im Slalomkart des 1. Auer MSC liegen, startet dieses Wochenende in die Langstrecken-Rennserie auf dem...
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