Warum der Mannschaftsbus von Rot-Weiß Erfurt einmal im Jahr zu den Veilchen ins Erzgebirge rollt

Aue
Es sind nicht die Fußballer aus Thüringen, die immer am 3. Advent nach Schneeberg fahren. Zielsichere Insassen befördert ihr offizieller Reisebus dennoch.
Der neue Veilchenpräsident hat sein Versprechen gehalten: Erst kurze Zeit im Amt ließ es sich Thomas Schlesinger nicht nehmen, den Bogenschützen des FC Erzgebirge Aue einen Besuch abzustatten: Bei deren 31. Weihnachtsturnier in der Schneeberger Gymnasiums-Halle gehörte er am vergangenen Sonntag zu den Gratulanten bei der Siegerehrung. „Das...
