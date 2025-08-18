Warum der Thumer Werfertag diesmal Hammer war

Neben den üblichen mit WM-Startern gespickten Wettbewerben gehörte zum Meeting im Erzgebirge wieder eine Disziplin, die oft etwas im Hintergrund steht. Ein Trainer und eine Athletin wollen das ändern.

Autogramme und Interviews waren beim 22. Thumer Werfertag besonders zu fortgeschrittener Stunde gefragt, als die prominenten Starter die Podestplätze mit Kugel und Diskus unter sich ausmachten. Held des Tages war dabei der Magdeburger Diskuswerfer Henrik Janssen, der mit seinem Meeting-Rekord für den Höhepunkt des Tages sorgte. Doch auch der... Autogramme und Interviews waren beim 22. Thumer Werfertag besonders zu fortgeschrittener Stunde gefragt, als die prominenten Starter die Podestplätze mit Kugel und Diskus unter sich ausmachten. Held des Tages war dabei der Magdeburger Diskuswerfer Henrik Janssen, der mit seinem Meeting-Rekord für den Höhepunkt des Tages sorgte. Doch auch der...