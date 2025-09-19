Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Beim ersten Testspiel in Nejdek hatten die Wölfe noch das Nachsehen.
Beim ersten Testspiel in Nejdek hatten die Wölfe noch das Nachsehen. Bild: Michelle Gerisch/Schönheider Wölfe
Beim ersten Testspiel in Nejdek hatten die Wölfe noch das Nachsehen.
Beim ersten Testspiel in Nejdek hatten die Wölfe noch das Nachsehen. Bild: Michelle Gerisch/Schönheider Wölfe
Aue
Warum die Eishockey-Wölfe aus dem Erzgebirge in der Fremde in den Spielbetrieb starten
Redakteur
Von Anna Neef
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Das Kunsteisstadion Schönheide erhält in diesen Tagen seinen kalten Belag. Viel später als die Konkurrenz kann der Regionalligist zuhause trainieren. Deshalb ist Erfindergeist gefragt.

Neu ist es nicht und doch immer wieder ein kleiner Pferdefuß: Weil das heimische Kunsteisstadion der Gemeinde im Vergleich zur Konkurrenz erst spät für den Winterbetrieb präpariert wird, weichen die Schönheider Wölfe mit ihrer Vorbereitung auf die neue Saison in die Fremde aus. So auch dieses Jahr. Ein dreitägiges Trainingslager im...
