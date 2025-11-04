Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Vergeblich versucht Willy Freigang vom FV Krokusblüte, diesen Schuss des Zschopauers Jason Bolyo Benyo zu blocken.
Vergeblich versucht Willy Freigang vom FV Krokusblüte, diesen Schuss des Zschopauers Jason Bolyo Benyo zu blocken. Bild: Andreas Bauer
Vergeblich versucht Willy Freigang vom FV Krokusblüte, diesen Schuss des Zschopauers Jason Bolyo Benyo zu blocken. Bild: Andreas Bauer
Vergeblich versucht Willy Freigang vom FV Krokusblüte, diesen Schuss des Zschopauers Jason Bolyo Benyo zu blocken. Bild: Andreas Bauer
Zschopau
Warum die erzgebirgische Enduro-Hochburg im Fußball derzeit ausgebremst wird
Von Andreas Bauer
Nach dem Aufstieg in die Erzgebirgsliga hatten sich die Zschopauer Kicker für die neue Saison viel vorgenommen. Allerdings fehlen der BSG Motor derzeit gleich mehrere wichtige Leistungsträger.

Getragen von der Aufstiegseuphorie waren die Zschopauer Fußballer mit einem sensationellen 3:2-Sieg bei Titelkandidat Zschorlau in die neue Erzgebirgsliga-Saison gestartet. Knapp drei Monate später steht der Liga-Neuling als Tabellenzehnter zwar immer noch ganz passabel da, doch die große Euphorie ist in der Enduro-Hochburg, die gerade das...
