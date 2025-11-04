Warum die erzgebirgische Enduro-Hochburg im Fußball derzeit ausgebremst wird

Zschopau
Nach dem Aufstieg in die Erzgebirgsliga hatten sich die Zschopauer Kicker für die neue Saison viel vorgenommen. Allerdings fehlen der BSG Motor derzeit gleich mehrere wichtige Leistungsträger.
Getragen von der Aufstiegseuphorie waren die Zschopauer Fußballer mit einem sensationellen 3:2-Sieg bei Titelkandidat Zschorlau in die neue Erzgebirgsliga-Saison gestartet. Knapp drei Monate später steht der Liga-Neuling als Tabellenzehnter zwar immer noch ganz passabel da, doch die große Euphorie ist in der Enduro-Hochburg, die gerade das...
