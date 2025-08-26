Warum die Fußball-Landesklasse für Stollbergs Trainer attraktiver als die Landesliga ist

Stollberg. Im Gespräch mit „Freie Presse“ hat sich Rico Knopf über Saisonziele, den Abstieg und die Bedeutung der Nachwuchsförderung geäußert. Und er verrät, wem er in der Landesliga die Daumen drückt.

Freie Presse: Herr Knopf, die Saison in der Landesklasse hat mit einem Sieg und einer Niederlage begonnen. Was ist das Ziel für Ihre Mannschaft, die mit Platz 4 im vorigen und Platz 2 in diesem Jahr ganz oben vertreten war und die Meisterschaft nur um zwei Pünktchen verfehlt hat?