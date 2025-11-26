Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Beim Wichtelschwimmen in Schwarzenberg waren auch einige Talente der Veilchen vertreten.
Beim Wichtelschwimmen in Schwarzenberg waren auch einige Talente der Veilchen vertreten. Bild: Epperlein/Verein
Aue
Warum die Veilchenschwimmer unter Tage tagen
Redakteur
Von Anna Neef
Ihre Sponsoren haben die Schwimmer des FC Erzgebirge Aue ins Bergwerk eingeladen. Sportlich überzeugten einige Talente an anderer Stelle.

Die Verbundenheit zum Bergbau ist beim FC Erzgebirge Aue fester Bestandteil der Vereinsidentität. Das lebt auch die Abteilung Schwimmen, die ihre Förderer und Unterstützer zum Sponsorenabend nach unter Tage eingeladen hat. Das Treffen begann mit einer Befahrung des Markus-Semmler-Stollens in Bad Schlema. Im Anschluss blieb in der Einkehr „Zum...
Von Cristina Zehrfeld
2 min.
24.11.2025
2 min.
Kommentar zum Stausee-Radweg: Schildbürgertum
Meinung
Redakteur
Von Waldenburg über Callenberg bis Reichenbach ist der Radweg bereits gebaut.
Auf sicheren Radwegen vom Stausee Oberwald bis zum Schloss Waldenburg: Auf einem Großteil der Strecke ist das bereits Realität. Doch reicht das?
Cristina Zehrfeld
16:10 Uhr
2 min.
Menschenhandel in Portugal: Elf Polizisten festgenommen
Die befreiten Migranten wurden laut Polizei oft geschlagen.
Auch Deutschland importiert aus Portugal viele Agrarprodukte. Dass die Arbeitsbedingungen auf den Höfen dort nicht immer gut sind, ist kein Geheimnis. Ein aktueller Fall sorgt nun für großes Aufsehen.
16:09 Uhr
1 min.
Vortrag zur Wissenszirkulation im Montanwesen in Freiberg
Kolloquium im Wernerbau.
Die Leiterin des Universitätsarchivs, Dr. Dr. Annett Wulkow Moreira da Silva, spricht über die Kontakte von Sachsen zu Spanien und Portugal.
Stephan Lorenz
08.11.2025
3 min.
Schwimmer aus dem Erzgebirge überzeugen in Chemnitz - Veilchen als Solist und im Team stark
Haben ihre Trainer mit sehr guten Ergebnissen erfreut: die Schwimmerinnen und Schwimmer des FC Erzgebirge Aue.
Der SV Schneeberg und der FC Erzgebirge Aue waren bei der Bezirksmeisterschaft in Chemnitz im Becken. Die Ergebnisse zeigen, dass sich hartes Training auszahlt. Doch das war nur der Anfang.
Anna Neef
01.11.2025
3 min.
Erzgebirge Aue: Schwimmer aus dem Erzgebirge trainieren unter italienischer Sonne
Einige Talente der Abteilung Schwimmen des FCE haben in Italien an ihren Leistungen gefeilt.
Einige Talente der Schwimmabteilung des FCE haben besondere Übungseinheiten hinter sich. Zudem baute ein Unterstützer sein wichtiges Engagement für die „Goldfische“ aus. Dem geben erste Erfolge Recht.
Anna Neef
25.11.2025
2 min.
Verwüstete Natur im Vogtland: Staatsanwaltschaft eingeschaltet – für den Verursacher wird‘s teuer
Blick in die Lengenfelder Plohnbachaue. Ein Sumpf-Biotop wurde vollständig zerstört.
Die Zerstörungen in einem Landschaftsschutzgebiet haben für den Verursacher unangenehme Konsequenzen – die Behörden sprechen von einer Umweltstraftat, die Stadt will Einsicht in Protokolle.
Gerd Möckel
