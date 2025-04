Warum Skier fürs Schwimmteam Erzgebirge so wichtig sind

Auch während der kalten Jahreszeit wurde fleißig im Becken trainiert. Um an Kraft und Kondition zu feilen, wechselten viele Schwimmer allerdings vorübergehend auch die Sportart.

Im tschechischen Usti nad Labem steht am Wochenende fürs Schwimmteam Erzgebirge der nächste Wettkampf an, danach geht es mit einem Wettbewerb in Chemnitz und dem Oster-Trainingslager weiter. Der Feinschliff für die neue Saison steht an, nachdem die Grundlagen bereits gelegt wurden – und zwar nicht nur im Becken. „Natürlich trainieren wir...