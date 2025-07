Wechselbörse: Das sind die Sommer-Neuzugänge im Erzgebirge vom FCE bis zur Fußball-Erzgebirgsliga

Welche Spieler wechseln den Verein? Wo steht künftig ein neuer Trainer an der Seitenlinie? „Freie Presse“ liefert den Überblick.

Die Sommerpause ist vorüber. In diesen Tagen beginnt bei vielen Fußballvereinen die Vorbereitung auf die neue Saison, so manch Verein hat das erste Testspiel bereits hinter sich gebracht. Und das oft mit neuem Personal. Über Veränderungen bei ihrem Lieblingsklub wissen Fans in der Regel schnell Bescheid. Doch was tut sich eigentlich bei der...