Wecker für Wanderfreunde in Satzung klingelt früh

Insgesamt fünf verschiedene Streckenlängen bietet die ISG Satzung interessierten Wanderern bei der 43. Auflage von „Rund um den Hirtstein“. Die ersten Aktiven gehen schon früh auf die Strecke.

Bereits zum 43. Mal lädt die ISG Satzung, die in diesem Jahr ihr 60-jähriges Jubiläum feiert, am Samstag zur Wanderung „Rund um den Hirtstein“. Die Veranstalter hoffen dabei auf einen ähnlichen großen Zulauf wie im Vorjahr, wo rund 300 Teilnehmer die fünf verschiedenen Strecken über 10, 14, 17, 23 und 28 Kilometer in Angriff nahmen....