Lucy Pampel, hier beim Silberstrompokal in Schneeberg, wird beim Schauturnen mit von der Partie sein.
Lucy Pampel, hier beim Silberstrompokal in Schneeberg, wird beim Schauturnen mit von der Partie sein. Bild: Ralf Wendland/Archiv
Stollberg
Weihnachtsschauturnen: Thalheimer nehmen Besucher mit auf eine musikalische Zeitreise
Redakteur
Von Jürgen Werner
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Eine bunte Mischung aus Akrobatik und Show bietet die 27. Auflage der Veranstaltung am kommenden Samstag. Eingebunden ist die gesamte Turnabteilung des SV Tanne.

Wenn die Turnerinnen des SV Tanne Thalheim übers Jahr bei ihren Wettkämpfen an die Geräte gehen, dann hält sich das Zuschaueraufkommen leider oft in Grenzen. Anders sieht das beim Weihnachtsschauturnen aus, zu dem der Verein seit bald drei Jahrzehnten stets im Dezember einlädt. Die 27. Auflage geht am kommenden Samstag über die Bühne –...
