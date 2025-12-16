MENÜ
Volle Konzentration: Elly Gauser balanciert auf dem Schwebebalken.
Volle Konzentration: Elly Gauser balanciert auf dem Schwebebalken. Bild: Ramona Schwabe
Stollberg
Weihnachtsturnen: Thalheimer Akrobatinnen verzaubern Publikum
Redakteur
Von Jürgen Werner
Mehr als 300 Besucher haben sich in der Turnhalle der Grundschule mit dem SV Tanne auf eine musikalische Zeitreise begeben. Sie wurden nicht enttäuscht.

Wenn die Turnabteilung des SV Tanne Thalheim alljährlich im Dezember zum Weihnachtsschauturnen ruft, dann müssen sich die Verantwortlichen um fehlende Resonanz keine Gedanken machen – die Veranstaltung ist ein Selbstläufer. Das war auch diesmal nicht anders. Zwischen 300 und 350 Menschen fluteten am Samstag die Turnhalle der Grundschule....
Mehr Artikel