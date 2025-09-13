Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Das Geländesport-Fieber erfasste Klaus Wieland vor 60 Jahren bei „Rund um Grünhainichen" (Foto mit Nummer 9).
Das Geländesport-Fieber erfasste Klaus Wieland vor 60 Jahren bei „Rund um Grünhainichen“ (Foto mit Nummer 9). Bild: Thomas Fritzsch
Das Geländesport-Fieber erfasste Klaus Wieland vor 60 Jahren bei „Rund um Grünhainichen“ (Foto mit Nummer 9).
Das Geländesport-Fieber erfasste Klaus Wieland vor 60 Jahren bei „Rund um Grünhainichen“ (Foto mit Nummer 9). Bild: Thomas Fritzsch
Zschopau
Weißbacher Motorsport-Urgestein vor dem 300. Rennen: „Einmal MZ, immer MZ“
Von Thomas Fritzsch
Nach vielen Höhenflügen musste der dreifache DDR-Meister Klaus Wieland auch eine schwere Krebserkrankung überstehen. Das bevorstehende Jubiläum will der 78-Jährige nun voll und ganz genießen.

Wenn Klaus Wieland am Samstag in Großlöbichau bei „Rund um die Dorl“ seine MZ ETS 175, Baujahr 1966, auf die Start-Rampe schiebt, ist es etwas ganz Besonderes für den Weißbacher. Die Classic-Zuverlässigkeitsfahrt für historische Motorräder bei Jena ist für den 78-Jährigen nicht irgendeine Veranstaltung, vielmehr macht er damit die...
18:10 Uhr
2 min.
Plagiatsprüfung gegen Thüringens Ministerpräsidenten Mario Voigt (CDU): TU Chemnitz zieht externen Gutachter hinzu
Update
Mario Voigt ist seit Dezember 2024 Ministerpräsident in Thüringen.
Noch ist die Prüfung in Chemnitz nicht abgeschlossen. Doch das Wissenschaftsministerium gibt nun erstmals Einblicke, wie sie verläuft. Die AfD kritisiert lange Dauer und erhebt Vorwürfe gegen die Uni.
Erik Anke
11.08.2025
3 min.
Eine Motorrad-Rarität aus dem Erzgebirge, die 1972 WM-Geschichte schrieb
Volkmar Wegbrod war in Zschorlau mit der einzigen original erhaltenen UHL-Stein Eigenbau-Rennmaschine unterwegs.
Die einzige original erhaltene UHL-Stein-Maschine aus den 1970er-Jahren zieht die Blicke bei einem Classic-Rennen auf sich. Gebaut wurde sie in Pockau.
Thomas Fritzsch
14:30 Uhr
1 min.
Plauener Chor fährt auf Konzertreise nach Graz
2022 sang der Chor unter Leitung von Kathrin Büchold (rechts) in der Johanniskirche.
600 Kilometer liegen zwischen Plauen und der Stadt in der österreichischen Steiermark. Dorthin geht’s für den Kammerchor des Lessing-Gymnasiums.
Sabine Schott
15.09.2025
1 min.
Cabrio mit Wassertank auf der Autobahn bei Chemnitz gestoppt
Wie transportiert man ein 1000-Liter-Wassertank, wenn man nur ein Cabrio hat? So vielleicht.
Anderen Autofahrern fiel die ungewöhnliche Fracht auf. Sie riefen die Polizei. Darf man Gegenstände so transportieren?
Denise Märkisch
26.08.2025
3 min.
Das Erzgebirge trauert um eine Geländesport-Legende
Auf dem Zenit seines Erfolgs feierte Werner Stiegler 1965 den Gewinn der Silbervase.
Im Alter von 94 Jahren ist Werner Stiegler nach langer Krankheit verstorben. In der MZ-Sportabteilung wurde das Gelenauer Urgestein einst „Pap“ genannt – und feierte große Erfolge.
Thomas Fritzsch
14:29 Uhr
3 min.
Beim Deutschlandticket droht 2026 Preiserhöhung auf 64 Euro
Wer ein Deutschlandticket haben möchte, wird ab dem kommenden Jahr tiefer in die Tasche greifen müssen. (Symbolbild)
Die Kosten des Deutschlandtickets sind ein Dauerstreitpunkt zwischen Bund und Ländern. Nun geht die Suche nach einem Kompromiss weiter. Was sich dabei abzeichnet, dürfte viele Menschen nicht freuen.
