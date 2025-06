Welche Medaille wird es für die Fußballer des VfB Annaberg – Silber, Bronze oder Holz?

Von Rang 2 bis 5 ist für den VfB Annaberg am letzten Spieltag in der Sachsenklasse noch alles möglich. Die Reserve kann indes Zünglein an der Waage im Aufstiegskampf der Erzgebirgsliga spielen.

„Rien ne va plus“ heißt es am Samstagnachmittag ab ca. 16.45 Uhr. Denn dann endet die Sachsenklasse-Saison 2024/25, in der am letzten Spieltag der Abstiegskampf im Fokus steht. Denn an der Tabellenspitze ist zumindest die Meisterfrage entschieden, doch in welcher Reihenfolge die Verfolger des neuen Meisters aus Thalheim ins Ziel kommen, steht... „Rien ne va plus“ heißt es am Samstagnachmittag ab ca. 16.45 Uhr. Denn dann endet die Sachsenklasse-Saison 2024/25, in der am letzten Spieltag der Abstiegskampf im Fokus steht. Denn an der Tabellenspitze ist zumindest die Meisterfrage entschieden, doch in welcher Reihenfolge die Verfolger des neuen Meisters aus Thalheim ins Ziel kommen, steht...