Wendepunkt bei Halbzeit: Mehr als 1000 Fans erleben spannendes Eishockey-Derby im Erzgebirge

Spitzenreiter Schönheide hat letztmals in der Hauptrunde der Regionalliga Ost den Erzrivalen aus Chemnitz empfangen. Bis zum ersten Torjubel mussten sich beide Fan-Lager aber in Geduld üben.

Geduld war gefragt bei den mehr als 1000 Fans: Denn das erste Drittel im Eishockey-Derby der Regionalliga Ost am Sonnabend in Schönheide ist torlos geblieben. So bissen sich die Wölfe an den Chemnitz Crashers und ihrem Keeper Ondrej Kufa vorerst die Zähne aus. Trotzdem war sich Stefan Heinz in der ersten Pause sicher: „Das wird noch...