Wenn der Weihnachtsmann klingelt, dann könnte es im Erzgebirge auch das Maskottchen vom EHV Aue sein ...

Steffen Ezold rastet selten. In seiner Freizeit engagiert er sich beim Handball in Aue und in Schneeberg. Selbst an Heiligabend begibt er sich auf Achse - und beschert die Kinder in der Nachbarschaft.

Mit vier Geschwistern ist Steffen Ezold aufgewachsen. Der Vater starb früh, deshalb hatte es seine Mutter nicht immer leicht. Aber die Familie, sagt er, hat fest zusammengehalten. Natürlich auch Weihnachten. „Ich denke, ich bin grundsätzlich sehr sozial geprägt", erklärt der Paketfahrer, der an Heiligabend in eine besondere Rolle...