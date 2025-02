Wie die B-Junioren-Fußballer von Viktoria Lauter ihrem Namen alle Ehre machen

In der Liga ungeschlagen, gab sich die U 17 aus der Vogelbeerstadt auch beim Erzgebirgshallencup keine Blöße. In den jüngeren Jahrgängen dominierten jeweils „Botaniker“.

Nicht nur bei den Männern wurde am Wochenende mit dem SV Auerhammer der neue Hallenkönig im Fußball-Erzgebirge gekrönt, auch in drei Nachwuchs-Altersklassen ermittelten bis zu acht Teams ihren Sieger im Kampf um den Hallencup. Übers Parkett gingen die Finalturniere ebenfalls in Annaberg-Buchholz.