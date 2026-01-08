MENÜ
Hat nach einem erfolgreichen vergangenen Jahr auch 2026 viel vor: Uwe Langer.
Annaberg
Wie ein Erzgebirger die Deutsche Skat-Meisterschaft für blinde und sehbehinderte Menschen retten will
Von Andreas Bauer
In Zwickau wurden 2023 die vorerst letzten nationalen Titelkämpfe mit genoppten Karten ausgetragen. Dank Uwe Langer könnte es bald weitergehen. Es wäre nicht das erste Mal, dass der Oldie viel bewegt.

Zunächst ist Uwe Langer von den negativen Auswirkungen der Retinitis Pigmentosa weitgehend verschont geblieben. „Richtig schlecht ist es erst 1995 geworden“, sagt der 70-Jährige. Die aufgrund eines Gendefekts angeborene Netzhauterkrankung ließ ihn immer schlechter sehen, konnte ihn aber nicht von seinen Hobbys abhalten. Wandertouren im Wald...
