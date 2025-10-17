Wie Messi und Ronaldo: Veilchenringer bieten Weltspitze auf – und setzen auf eigenen Nachwuchs

Die Ringer des FC Erzgebirge Aue haben sich unter anderem mit einem Japaner verstärkt. Aber nicht nur der amtierende Juniorenweltmeister aus Fernost überzeugt den FCE-Coach auf ganzer Linie.

Mitten im Training wurde es plötzlich still im Nachwuchsleistungszentrum der Auer Ringer. „Alle haben nur noch auf Ryoya und Vasile geschaut", schildert FCE-Chefcoach Björn Schöniger eine Szene, die auch er so schnell nicht vergisst. Zwei Neuzugänge bei den Lila-Weißen lieferten sich einen Trainingskampf. Staunend verfolgten die Auer...