Wie Messi und Ronaldo: Veilchenringer bieten Weltspitze auf – und setzen auf eigenen Nachwuchs

Aue
Die Ringer des FC Erzgebirge Aue haben sich unter anderem mit einem Japaner verstärkt. Aber nicht nur der amtierende Juniorenweltmeister aus Fernost überzeugt den FCE-Coach auf ganzer Linie.
Mitten im Training wurde es plötzlich still im Nachwuchsleistungszentrum der Auer Ringer. „Alle haben nur noch auf Ryoya und Vasile geschaut“, schildert FCE-Chefcoach Björn Schöniger eine Szene, die auch er so schnell nicht vergisst. Zwei Neuzugänge bei den Lila-Weißen lieferten sich einen Trainingskampf. Staunend verfolgten die Auer...
