Vasile Diacon (l.) darf als Weltklasse-Ringer gelten. Der Moldawier steht in Auer Diensten. Bild: Ramona Schwabe
Vasile Diacon (l.) darf als Weltklasse-Ringer gelten. Der Moldawier steht in Auer Diensten. Bild: Ramona Schwabe
Aue
Wie Messi und Ronaldo: Veilchenringer bieten Weltspitze auf – und setzen auf eigenen Nachwuchs
Redakteur
Von Anna Neef
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Ringer des FC Erzgebirge Aue haben sich unter anderem mit einem Japaner verstärkt. Aber nicht nur der amtierende Juniorenweltmeister aus Fernost überzeugt den FCE-Coach auf ganzer Linie.

Mitten im Training wurde es plötzlich still im Nachwuchsleistungszentrum der Auer Ringer. „Alle haben nur noch auf Ryoya und Vasile geschaut“, schildert FCE-Chefcoach Björn Schöniger eine Szene, die auch er so schnell nicht vergisst. Zwei Neuzugänge bei den Lila-Weißen lieferten sich einen Trainingskampf. Staunend verfolgten die Auer...
