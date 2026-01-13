Wie sich ein Ex-Fußballer aus dem Erzgebirge seinen Bundesliga-Traum erfüllt

Als Kicker hat Tobias Buschbeck einst viele Tore erzielt. Das tut der 21-jährige Lauterbacher jetzt in der zweithöchsten Liga auch noch – allerdings als Radballer.

Mit dem Aufstieg in die NOFV-Oberliga Süd haben die Fußballer des FSV Motor Marienberg 2023 Geschichte geschrieben. Abgesehen von den Auer Veilchen waren sie die erste erzgebirgische Mannschaft, die je in solche Dimensionen vordrang. Als Joker schnupperte auch der damals 18-jährige Tobias Buschbeck Wettkampfluft in der fünfthöchsten...