Die Starter des SV Neudorf freuten sich in Schönheide über zahlreiche Medaillen.
Die Starter des SV Neudorf freuten sich in Schönheide über zahlreiche Medaillen. Bild: Stefanie Wendler
Annaberg
Wintersport-Experten aus dem Erzgebirge glänzen im Triathlon
Von Andreas Bauer
Für die Skilangläufer des SV Neudorf ist der Stauseetriathlon in Schönheide ein Muss. Auch diesmal bewiesen sie dort, dass sie nicht nur in der Loipe schnell unterwegs sind.

Zum nunmehr 34. Mal hatte der Skiverein Schönheide zum Stauseetriathlon eingeladen, der für viele sächsische Nachwuchs-Skilangläufer zugleich einen wichtigen Ranglistenwettkampf in der Kategorie „Mehrkampf“ darstellt. Deshalb gehörten zu den Startern auch mehrere Vertreter des SV Neudorf.
