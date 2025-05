Wintersport-Wochenende am Fichtelberg: Drei Tage für den Biathlon

Wenn ein Trainer gegen seine Sportler antritt, dann handelt es sich um einen Spaßwettbewerb. Ein solcher hat am Sonntag unter die dreitägige Rocket Academy den Schlusspunkt gesetzt. Das Event kam an.

Pjotr Dielen glühte im Gesicht und war ordentlich aus der Puste. Ein Becherchen Tee hielt der Biathlon-Trainer in der Hand. Schließlich zeigte das Thermometer gerade einmal 5 Grad Celsius an, die Sparkassen-Skiarena am Fichtelberg lag am Sonntagvormittag im Nebel. Natürlich fehlten Ende Mai die Witze über einen eher milden Wintertag nicht....