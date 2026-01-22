MENÜ
Mit zwölf Treffern ist Florian Weiß (rechts) aktuell der treffsicherste VfB-Angreifer. In der Torjägerliste der Liga liegt er damit an dritter Stelle.
Mit zwölf Treffern ist Florian Weiß (rechts) aktuell der treffsicherste VfB-Angreifer. In der Torjägerliste der Liga liegt er damit an dritter Stelle. Bild: Frank Grunert/Archiv
Annaberg
„Wir wollen stänkern“: Landesklasse-Kicker aus dem Erzgebirge sagen Spitzenteams den Kampf an
Von Andreas Bauer
Nach durchwachsenem Start ist der VfB Annaberg kurz vor der Winterpause in Fahrt gekommen. Diesen Schwung will das Team mit in die Rückrunde nehmen. Zunächst wartet aber eine andere Herausforderung.

So groß die Freude über den neuen Kunstrasen auch war. Aktuell bereitet das Geläuf den Fußballern des VfB Annaberg eher Sorgen, denn an Training im Freien ist derzeit nicht zu denken. „Durch die Sandfüllung wird der Platz bei Frost zu einer Eisbahn“, erklärt Trainer Lars Walther, warum er die vor gut einer Woche begonnene Vorbereitung...
