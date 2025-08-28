Wismut-Handballer aus dem Erzgebirge verstärken sich mit ehemaligen Nationalspielern

Paukenschlag im Erzgebirge: Bisher ist die erste Männermannschaft der BSG Wismut Aue in der Regionsoberliga ohne Coach ausgekommen. Das ändert sich nun. Noch mehr Qualität kam auch im Kader dazu.

Bei den Handballern der BSG Wismut Aue pfeift der Wind nun aus einem anderen Loch. Das Team hat sich deutlich verstärkt. Sowohl an der Seitenlinie als auch auf dem Parkett. Deshalb macht Vereinspräsident Patrick Terjung beim Saisonziel in der Regionsoberliga keine Abstriche. „Platz 1 und Aufstieg“, gibt er vor. Bei den Handballern der BSG Wismut Aue pfeift der Wind nun aus einem anderen Loch. Das Team hat sich deutlich verstärkt. Sowohl an der Seitenlinie als auch auf dem Parkett. Deshalb macht Vereinspräsident Patrick Terjung beim Saisonziel in der Regionsoberliga keine Abstriche. „Platz 1 und Aufstieg“, gibt er vor.