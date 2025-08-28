Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Jan Faith ist in Aue kein Unbekannter. Viele Jahre spielte er beim EHV in der 2. Bundesliga. Zuletzt lief der Slowake beim HC Einheit Plauen in der Regionalliga auf und wechselte nun zur BSG Wismut.
Jan Faith ist in Aue kein Unbekannter. Viele Jahre spielte er beim EHV in der 2. Bundesliga. Zuletzt lief der Slowake beim HC Einheit Plauen in der Regionalliga auf und wechselte nun zur BSG Wismut.
Aue
Wismut-Handballer aus dem Erzgebirge verstärken sich mit ehemaligen Nationalspielern
Von Anna Neef
Paukenschlag im Erzgebirge: Bisher ist die erste Männermannschaft der BSG Wismut Aue in der Regionsoberliga ohne Coach ausgekommen. Das ändert sich nun. Noch mehr Qualität kam auch im Kader dazu.

Bei den Handballern der BSG Wismut Aue pfeift der Wind nun aus einem anderen Loch. Das Team hat sich deutlich verstärkt. Sowohl an der Seitenlinie als auch auf dem Parkett. Deshalb macht Vereinspräsident Patrick Terjung beim Saisonziel in der Regionsoberliga keine Abstriche. „Platz 1 und Aufstieg“, gibt er vor.
Mehr Artikel