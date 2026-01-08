Wölfe-Fans ölen ihre Stimmen: Eishockey-Gemeinde aus dem Erzgebirge folgt ihrem Team nach Hessen

Zwei Fanbusse begleiten den Regionalligisten Schönheide diesen Sonnabend nach Lauterbach. Soviel Unterstützung gab es auswärts bisher selten. Warum sich das geändert hat.

Laut, lauter – und vor allem lauter als die Fans von Lauterbach: Mit dieser Ansage und gut geölten Stimmbändern steigt die Anhängerschar der Schönheider Wölfe diesen Sonnabend in den Reisebus. Ziel ist Hessen. Der Eishockey-Regionalligist aus dem Erzgebirge läuft ab 19 Uhr bei den Luchsen Lauterbach auf. Und soll sich akustisch wie zuhause...