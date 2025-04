Wölfe gewinnen Heim-Krimi gegen Luchse in der Verlängerung mit 3:2

Dank des entscheidenden Tores von Jan Meixner führen die Schönheider im Playoff-Halbfinale der Eishockey-Regionalliga Ost gegen Lauterbach nun mit 2:1. Nur noch ein Sieg fehlt zum Finaleinzug.

Das Finale: Es ist zum Greifen nah. In eine nervenaufreibenden Eishockeyspiel haben sich die Schönheider Wölfe am Samstagabend mit 3:2 nach Verlängerung gegen die Luchse Lauterbach durchgesetzt. Den entscheidenden Treffer erzielte Jan Meixner, der in der 63. Minute eine Überzahlsituation der Gastgeber ausnutzte und den Wolfsbau zum Beben...