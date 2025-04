Wolfgang-Bohne-Turnier: Gastgeber dominieren Mega-Veranstaltung

Fast 200 Nachwuchsringer aus 26 Vereinen duellierten sich am Samstag in Burkhardtsdorf bei einem der größten Turniere seiner Art in Ostdeutschland. Zur 18. Auflage gab es eine Neuerung am Mattenrand.

Für die Zukunft muss dem Ringsport offensichtlich nicht bange sein. Das jedenfalls legen die Eindrücke aus der Neveon-Arena in Burkhardtsdorf nahe, die am Samstag fast aus allen Nähten platzte. 183 junge Athleten von der E- bis hinauf zur C-Jugend aus 26 Vereinen maßen dort ihre Kräfte, auf den vier Matten herrschte im Grunde pausenlos...