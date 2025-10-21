Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Der Wurzellauf in Gelobtland wird seinem Namen gerecht.
Der Wurzellauf in Gelobtland wird seinem Namen gerecht. Bild: Kristian Hahn/Archiv
Der Wurzellauf in Gelobtland wird seinem Namen gerecht.
Der Wurzellauf in Gelobtland wird seinem Namen gerecht. Bild: Kristian Hahn/Archiv
Marienberg
Wurzellauf im Erzgebirge vor 8. Auflage
Von Hannes-Alfred Reichel
Der ATSV Gebirge/Gelobtland lädt am kommenden Sonntag wieder zu einem Crosslauf am Rätzteich ein. Dabei beträgt die Königsdistanz 10 Kilometer.

Zum 8. Mal richtet der ATSV Gebirge/Gelobtland am kommenden Sonntag, den 26. Oktober, seinen Wurzellauf aus. Im Marienberger Ortsteil Gelobtland erfolgt am Vereinsheim des ATSV um 10 Uhr der erste Startschuss für diesen Crosslauf mit Massenstart. Die Streckenlängen im Rätzteichgebiet reichen von 500 Metern für die Altersklasse U 8 über 1,1...
